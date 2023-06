SIM speciali, a volte basta un numero per diventare milionari

La collezione di numeri di telefono unici, noti come “Top Number“, è una tendenza in crescita tra gli appassionati. Questi numeri, spesso sequenze numeriche introvabili, sono considerati speciali e possono avere un valore inestimabile. Non è raro che le persone possiedano una di queste SIM preziose senza nemmeno saperlo. I numeri di telefono unici sono così rari che potrebbero essere posseduti da solo due o tre persone in tutta l’Italia.

SIM speciali: l’asta e le vendite

La popolarità di queste SIM Top Number è stata portata alla luce dal programma d’inchiesta “Le Iene“, che ha sottolineato la singolarità e la richiesta di queste SIM in tutto il Paese. Ciò ha attirato l’attenzione dei collezionisti, i quali sono disposti a fare grandi sacrifici per acquisire uno dei numeri speciali.

Le compagnie telefoniche, riconoscendo l’interesse per le SIM Top Number, hanno organizzato un’asta benefica. L’evento ha visto la partecipazione di seicento collezionisti, con l’obiettivo di aggiudicarsi almeno una delle SIM Top Number messe all’asta. Le offerte sono state numerose e i vincitori dei numeri rari hanno contribuito alla ricerca e al lavoro dell’Istituto Nazionale Tumori, a cui è stato devoluto l’intero importo dell’asta.

Le sequenze di numeri delle SIM telefoniche più ricercate in Italia includono il numero TIM 33Y XXXXXXX, venduto per 8.600 euro, il numero 339 YYXXXXX (regalo TIM), venduto per 2.210 euro, il numero Vodafone 342 XXXXXYY, venduto per 1.920 euro, il numero Wind 320 XYZYZYZ, venduto per 856 euro, e il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9, venduto per 343 euro. Insomma, la collezione di SIM Top Number è un fenomeno interessante che dimostra come un semplice numero di telefono possa trasformarsi in un oggetto di grande valore.