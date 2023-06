Un prodotto tech davvero imperdibile vi attende su Amazon, costa solamente 7,99 euro, e vi aiuterà a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, riuscendo a far convergere entro un’unica soluzione, tante singole funzioni che altrimenti richiederebbero dispositivi differenti.

Prodotti tech imperdibili, costano davvero poco su Amazon

Spendere solamente 7,99 euro per un accessorio fondamentale per i propri dispositivi portatili è possibile solamente su Amazon, stiamo parlando di un multi cavo di ricarica 4in1, disponibile da tempo sul noto store di ecommerce, e capace comunque di ottenere ben 2416 recensioni, con un punteggio medio di 4.4.

Il multicavo nasce quindi con il chiaro intento di permettere il collegamento di svariati prodotti con l’utilizzo di un unico filo, questo perché da un lato presenta la porta USB, da collegare ad esempio al computer di casa, dall’altro invece appunto quattro connettori, suddivisi in due lighting (perfetti per i prodotti Apple), una microUSB (per i dispositivi più datati) ed una USB type-C (per i modelli più recenti). La lunghezza del filo, realizzato in corda intrecciata, è di circa 1,2 metri, facilmente ripiegabile e trasportabile praticamente dovunque si voglia, la connessione è rapida ed intuitiva, oltre che essere perfettamente compatibile anche con l’utilizzo multiplo (quindi con il collegamento simultaneo di più dispositivi), ricordando ad ogni modo che non è progettato per il trasferimento dei dati (può essere utilizzato solo per la ricarica).