PosteMobile: aumenti a partire da Giugno 2023

Dopo la notizia di TIM che ha incominciato a distribuire i suoi fitti aumenti, ecco che anche PosteMobile ha deciso di adeguarsi a questa nuova ondata di rimodulazioni. Infatti, l’operatore virtuale di Postepay basato su rete Vodafone ha deciso di comunicare proprio in queste ore delle rimodulazioni in arrivo a giugno 2023.

PosteMobile, nuova ondata di rimodulazioni

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, proprio in queste ore PosteMobile sta inviando un SMS informativo dedicato a quella parte di clienti che subiranno la rimodulazione. La modifica unilaterale del contratto avverrà il 18 giugno 2023 e porterà aumenti di 1 euro sul canone mensile anche dei piani da 5 euro al mese.

Di seguito, un esempio del messaggio inviato da PosteMobile agli utenti che subiranno il rincaro:

“Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1E al mese. Dal primo rinnovo successivo al 18/06/23 pagherai 5,99E al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera senza penali o di passare ad altro operatore. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione.”

In base alle segnalazioni, i clienti che andranno a subire questi rincari saranno quelli che hanno offerte e promo non più in commercio e che quindi necessitano di un adeguamento, specialmente per via dell’aumenti dei prezzi generali per la gestione delle infrastrutture.

Infatti, la giustifica fornita dall’operatore ai suoi clienti è relativa allo “scenario economico nazionale e globale” che sta portando a un inevitabile aumento dei costi in tutta Italia. Il diritto di recesso è ovviamente concesso in ogni situazione e senza penali.