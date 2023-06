Playstation ha svelato i nuovi titoli gratuiti per PS Plus, ma nessuno scaricherà questo gioco

Gli abbonati a PlayStation Plus, o almeno alcuni abbonati a PS Plus, si rifiutano di giocare a uno dei giochi gratuiti di giugno. Per il mese di giugno, gli abbonati PS Plus su PS4 e PS5 riceveranno tre giochi: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi. Tutti e tre i giochi saranno disponibili gratuitamente per i possessori di PS4 e PS5, ma non fino al 6 giugno.

Ma nonostante questo alcuni abbonati PS Plus si sono già arresi: ecco cosa è successo.

Un problema per tutti

Se hai scaricato NBA 2K23 sulla tua PS5, cosa che molti di voi probabilmente fanno poiché la serie NBA 2K è molto popolare, allora saprai che il gioco base occupa ben 143 GB di spazio. Tuttavia, questo non include tutti gli aggiornamenti post-rilascio. Per scaricare effettivamente l’intero gioco così com’è ora, dovrai liberare 172 GB di spazio. È quasi il 25 percento dello spazio di archiviazione della tua PS5.

Perché il gioco occupi questa quantità di spazio, non si è ancora capito. Non è sicuramente una necessità, ma è probabile che faciliti alcune fasi di caricamento, e ciò è dovuto ad una scarsa ottimizzazione del software. In ogni caso, è uno dei giochi più grandi su PS5 e dà filo da torcere anche a titoli come Call of Duty.

La maggior parte di coloro che erano interessati a dare un’occhiata a NBA 2K23 probabilmente lo hanno già fatto, tuttavia, non tutti lo scaricheranno. Anche sulla pagina Reddit di PlayStation Plus gli abbonati hanno criticato le dimensioni del file del gioco.