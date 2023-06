Nokia C110 e C300, ufficiali i nuovi entry-level del marchio Nokia

L’azienda finlandese HMD Global ha da poco ampliato la sua proposta. In particolare, l’azienda ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato statunitense ben due nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero i nuovi Nokia C110 e Nokia C300. Vediamo i dettagli.

HMD Global annuncia ufficialmente i nuovi entry-level Nokia C110 e C300

HMD Global ha dunque svelato per il mercato statunitense due nuovi smartphone entry-level a marchio Nokia. Entrambi si presentano come dispositivi dal design non proprio moderno. Troviamo infatti ancora un notch a goccia e le cornici attorno al display sono decisamente generose.

Nello specifico, il nuovo Nokia C110 dispone di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.3 pollici in risoluzione HD+. Stesso discorso per il fratello, anche se qui la diagonale aumenta a 6.5 pollici. Sotto alla scocca, invece, Nokia C110 monta il processore MediaTek Helio P22, mentre su Nokia C300 è presente il soc Snapdragon 662.

Su entrambi gli smartphone troviamo un unico taglio di memoria da 3 GB di RAM e 33 GB di storage interno. Dal punto di vista dell’autonomia, troviamo una batteria da 3000 mah sul primo device e una batteria da 4000 mah con supporto alla ricarica rapida da 10W sul secondo device.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone a marchio Nokia saranno disponibili all’acquisto per il momento negli USA. Nokia C110 avrà un costo di 99$, mentre Nokia C300 avrà un costo di 139$.