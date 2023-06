Feder Mobile, novità imperdibili a giugno con offerte low cost

Tra i vari operatori telefonici virtuali disponibili in Italia, anche Feder Mobile ha da poco deciso di rinnovare la sua proposta. L’operatore, in particolare, ha aggiornato il suo catalogo proponendo diverse offerte low cost. Una delle ultime arrivate, poi, arriva ad includere anche 100 GB di traffico dati.

Feder Mobile, a giugno nuovo catalogo di offerte super aggiornato

Da pochi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha aggiornato la sua proposta. Come già accennato in apertura, in particolare, l’operatore sta al momento proponendo otto offerte e tutte queste sono super convenienti e hanno tanto da offrire.

Una delle new entry è la nuova offerta mobile denominata Feder Mobile Ultra. Quest’ultima offre ogni mese ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G e con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Nell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di appena 9,99 euro.

Tra le altre offerte proposte dall’operatore, spiccano poi Feder Mobile Spin 50 e Spin 70. Le due offerte, come suggerisce anche il nome, includono ogni mese rispettivamente 50 GB e 70 GB di traffico dati. Rimangono poi disponibili minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 5,99 euro per la prima offerta e di 6,99 euro per la seconda offerta. C’è poi l’offerta Feder Mobile Plus. A 6,99 euro al mese, include 50 GB di traffico dati.