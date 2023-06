Blink Mini a 40 euro, la telecamera di Amazon è in offerta

Oggi sono arrivate tantissime offerte in riferimento al mondo Amazon, con prezzi eccezionali. Più in particolare a rubare spazio a tutti gli altri prezzi pazzi di Amazon, ci ho pensato una telecamera che fa parte proprio della sua linea. Stiamo parlando della Blink Mini. Questa arriva addirittura con il 25% in meno.

Blink Mini è la telecamera perfetta: Amazon la vende a 49 € solo per pochi giorni, ecco le sue caratteristiche

La Pan-Tilt è una delle telecamere della linea Blink di Amazon che ha attirato più utenti ultimamente. Il merito è sicuramente delle dimensioni estremamente compatte così come del prezzo, il quale questa volta è più basso del 25% rispetto al normale.

Parliamo di un dispositivo in grado di fornire un altissimo livello di sicurezza, ovviamente per quanto riguarda gli ambienti interni. La telecamera in questione è dotata di audio bidirezionale, risoluzione in alta definizione ma soprattutto del rilevamento del movimento.

In più ricordiamo che la telecamera di Amazon funziona con l’assistente vocale più famoso al mondo che è Alexa. Potrete avere l’opportunità di controllare ogni volta cosa succede all’interno di una stanza, vista la possibilità di visuale a 360°. Potrete inoltre ricevere degli avvisi in merito ad ogni tipo di movimento in tempo reale sul vostro smartphone, in modo da poter comunicare da qualsiasi posto vi troviate.

Il prezzo che gli utenti devono accettare è di 44,99 € in sconto. Per averla adesso, bisogna aggiungerla al carrello.