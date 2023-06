Apple, il 5 Giugno avrà inizio la WWDC2023

Apple si prepara alla nuovissima edizione della WWDC 2023, l’evento più importante dell’anno per la presentazione, agli sviluppatori, dei nuovi sistemi software e il lancio di importanti tecnologie.

La prima edizione della WWDC, risale al 1983 in California, con il nome di Apple Independent Software Developers Conference.

L’obiettivo del convegno era quello di presentare agli sviluppatori i nuovi sistemi software.

Dal 2002 in poi la conferenza venne utilizzata anche come palcoscenico per il lancio di nuovi prodotti.

Dopo una pausa avvenuta durante il periodo della pandemia, durante il quale l’evento è avvenuto in forma virtuale, il luogo designato per le successive edizioni del WWDC è stato l’Apple Park.

Si tratta di una struttura situata a Cupertino, nel cuore della Silicon Valley.

Apple il programma dell’evento

La WWDC è un evento davvero importante, in quanto dà l’opportunità alla Apple di comunicare le sue innovazioni software e tecnologiche agli sviluppatori di tutto il mondo, sia quelli presenti alla conferenza, sia coloro che assisteranno all’intero evento on-line.

Infatti, sarà possibile assistere in diretta alla WWDC2023, su YouTube e sulle applicazioni Apple Developer ed Apple TV.

Successivamente verrà fornito il link che consentirà a tutti coloro che non hanno potuto assistere all’evento in diretta di poterlo vedere in qualsiasi momento.

La conferenza avrà inizio il 5 Giugno 2023 e si protrarrà fino al 9 Giugno.

Ecco parte del programma a cui assisteremo:

Il 5 Giugno alle ore 19:00 , ora italiana, avrà ufficialmente inizio l’evento con una presentazione generale delle nuove tecnologie hardware e software;

alle ore , ora italiana, avrà ufficialmente inizio l’evento con una presentazione generale delle nuove tecnologie hardware e software; Il 5 Giugno alle ore 22.30 ,ora italiana, avrà inizio la Platforms State of the Union, ovvero verranno presentate agli sviluppatori i nuovi strumenti e innovazioni presenti sulle piattaforme Apple.

alle ore ,ora italiana, avrà inizio la Platforms State of the Union, ovvero verranno presentate agli sviluppatori i nuovi strumenti e innovazioni presenti sulle piattaforme Apple. Il 6 Giugno alle ore 6.30, ora italiana, ci sarà la premiazione delle migliori app create per la piattaforma Apple.

Tra i tantissimi lanci in programma, vi sono sicuramente grandi aspettative per il nuovissimo visore di realtà virtuale.

Si tratta del Reality Pro, su cui la famosa azienda ha concentrato gran parte del suo lavoro negli ultimi 8 anni.