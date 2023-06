Gli aggiornamenti di Android Auto, che Google sta periodicamente rilasciando (ne ha pubblicati ben 3 in una settimana), riescono a migliorare notevolmente l’esperienza utente, facilitando così la vita di tutti coloro che quotidianamente lo utilizzano sulle proprie vetture.

La diffusione del sistema di infotainment è davvero incredibile, pensate che entro la fine dell’anno sarà disponibile su oltre 200 milioni di auto, permettendo a tutti i consumatori di accedere liberamente ad un numero impressionante di applicazioni mobile, tra cui spiccano Spotify, Google Maps e non solo, ma che presto potrebbe presentare l’integrazione di soluzioni adatte per le conferenze e le videochiamate, come Microsoft Teams, Webex o anche Zoom.

Android Auto, cosa ci aspetta il futuro

Il futuro di Android Auto è sicuramente migliore di quanto avremmo mai immaginato, i produttori potranno effettivamente mettere mano al codice sorgente, per riuscire a modificarlo a piacimento, in modo da personalizzare l’esperienza messa a disposizione del cliente finale, cosicché si possano scegliere modelli, piuttosto che altri, proprio sulla base di quanto Android Auto è in grado di offrire.

Nell’ultimo periodo sta diffondendosi un servizio molto interessante, il cui nome è GameSnacks, che permetterebbe di giocare a relativamente semplici applicazioni sul piccolo display della vettura (tra cui troviamo ad esempio My Talking Tom Friends, Beach Buggy racing 2 e similari). In aggiunta, presto vedremo finalmente anche Google Assistant, in modo da poter impartire i comandi anche senza toccare fisicamente lo schermo, semplicemente con l’ausilio della propria voce.