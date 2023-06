Xiaomi Band 6 NFC è davvero disponibile ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, su Amazon gli utenti la possono acquistare godendo di un risparmio più unico che raro, approfittando anche della possibilità di ridurre al massimo la spesa finale con i coupon omaggio.

Tutte le offerte Amazon le potete avere in esclusiva sul vostro smartphone, solamente iscrivendovi ad uno dei canali telegram effettivamente dedicati, se volete risparmiare al massimo, allora dovete collegarvi a Tecnofferte, Codiciscontotech o anche Malatirisparmio.

Xiaomi Band 6 NFC, ecco l’offerta da non perdere su Amazon

Xiaomi Band 6 NFC è una smartband, non tanto uno smartwatch come lo conosciamo oggi, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente: al giorno d’oggi infatti costa solamente 47 euro, contro i 55 euro di listino, grazie alla promozione disponibile su Amazon che la riduce del 13%.

Disponibile esclusivamente nella colorazione nera, il prodotto presenta un cinturino realizzato interamente in silicone, e facilmente intercambiabile, oltre ad una serie di funzionalità di alto livello. Il display è un AMOLED da 1,56 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, è resistente all’acqua, anche alle immersioni, con possibilità di approfittare anche del controllo vocale compatibile con Amazon Alexa. Tra le misurazioni raggiungibili spicca chiaramente il cardiofrequenzimetro, con monitoraggio del sangue, le misurazioni classiche, come passi, distanza percorsa e calorie bruciate, mentre la presenza del chip NFC permette facilmente i pagamenti mobili/contactless.

La promozione è valida per un periodo di tempo estremamente limitato, è disponibile con garanzia di 24 mesi, e ricordiamo essere perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone Android e iOS in commercio. Spedizione, come al solito, gestita da Amazon.