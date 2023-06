Very Mobile vuole avvicinarsi il più possibile ad Iliad e le altre realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una nuovissima campagna promozionale, con la quale avere libero accesso ad uno dei bundle più interessanti di sempre: 150 giga a soli 6 euro.

A differenza di quanto abbiamo visto ed apprezzato in passato, la suddetta campagna promozionale presenta una limitazione importante, infatti l’attivazione è possibile, innanzitutto solamente online, ma allo stesso tempo con la provenienza diretta (quindi portabilità obbligatoria) da Iliad o da un MVNO attivo in Italia.

Very Mobile, occasioni da non perdere

La promozione oggetto del nostro articolo è in scadenza fra pochissimi giorni, per questo motivo dovete velocizzare la scelta e ricorrere subito all’attivazione, completamente gratuita, con consegna a domicilio a costo azzerato. L’unico ammontare da versare riguarderà la prima mensilità, pari a 6,99 euro, per poi essere pagata con cadenza regolare tramite addebiti diretti sul credito residuo.

Il bundle messo infinitamente a disposizione del cliente finale è comunque molto buono, infatti parliamo di ben 150 giga di traffico (in questo periodo 50 giga sono regalati, altrimenti sarebbero solamente 100 giga al mese), affiancati a loro volta da illimitati minuti e SMS, che potranno essere utilizzati per chiamare chiunque sul territorio nazionale.

La navigazione presenta un vincolo sulla velocità massima raggiungibile, non è ovviamente compreso (né disponibile il 5G), non presentando comunque vincoli contrattuali o di permanenza come clienti di Very Mobile, per questo motivo sarà possibile abbandonarla in un qualsiasi momento.