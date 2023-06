Telegram senza paura contro WhatsApp: queste le novità per il sorpasso

Telegram non si tira indietro nella sfida oramai storica con WhatsApp. Se la piattaforma di casa Meta nel corso di queste settimane ha previsto alcune novità interessanti come l’utilizzo degli account su più dispositivi e la possibilità di modificare i messaggi, la risposta della chat blu non si lascia attendere.

Telegram, le ultime novità per il sorpasso a WhatsApp

Per effettuare quello che sarebbe un clamoroso sorpasso, i tecnici di Telegram stanno mettendo a punto una serie di funzioni molto interessanti ed inedite per i rivali di WhatsApp. Un primo upgrade è quello delle cartelle condivise.

Già da qualche anno, Telegram consente ai suoi utenti di organizzare le conversazioni – specie quelle più lunghe e ampie – in cartelle. All’interno di queste cartelle possono essere aggiunte sia gruppi sia canali pubblici sia gruppi o canali che prevedono un link d’invito.

La novità di Telegram è relativa alla possibile condivisione delle loro cartelle con altri contatti della rubrica. Condividendo le cartelle con altri utenti, questi ultimi andranno ad aggiungersi automaticamente a tutte le chat ed i canali della cartella, senza dover fare singola richiesta di iscrizione.

La seconda novità è quella relativa agli sfondi personalizzati delle conversazioni singole. Telegram propone ai suoi utenti di applicare singoli sfondi per singole conversazioni. Al tempo stesso, gli utenti potranno invitare il contatto della chat ad utilizzare lo stesso sfondo, attraverso un apposito link d’invito.

Queste novità inerenti soprattutto al campo della personalizzazione e della condivisione dei contenuti saranno a breve disponibili sia per i possessori di smartphone Android di recente data sia per i possessori di iPhone.