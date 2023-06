Telefoni del passato che valgono tantissimo, potete guadagnare centinaia di euro

Tornare su alcuni aspetti del passato in diversi casi può essere una scelta più che azzeccata. Quando si parla di telefoni, bisogna valutare molto bene di cosa si è in possesso, magari all’interno di quel cassetto dimenticato in casa propria. Tutti i dispositivi che arrivano dal passato possono arrivare oggi a valere molto di più che allora.

Gli utenti che pian piano sono riusciti a capire questo, hanno tirato fuori una vera e propria fortuna vendendo uno o più telefoni. Prendendo in esame un esempio molto semplice da trovare in giro, si può parlare del telefono per eccellenza che rappresenta i primi anni 2000. Ovviamente il discorso riguarda il vecchio Nokia 3310, un dispositivo davvero eccezionale per la sua resistenza. Oggi questo potrebbe avere un grande valore se trovato in buone condizioni, visto che potrebbe essere venduto a circa 400 €. Non finisce però qui, visto che ci sono diversi altri dispositivi dimenticati che potrebbero tornare più che utili.

Telefoni e dispositivi del passato che potrebbero essere venduti per una cifra considerevole, eccoli qui

Nonostante il dispositivo più importante sia già stato citato nel paragrafo precedente, quello che sta per arrivare non può passare in secondo piano. Si tratta di un telefono di Motorola, più precisamente dello StarTac. Questo, risalente al 1996, potrebbe oggi valere tra i 200 e i 300 €.

Segue anche il primo telefono con tastiera fisica, ovvero il Nokia Communicator. Questo potrebbe oggi valere, se in buone condizioni, anche intorno ai 1000 €.

Ecco lo smartphone per eccellenza, il primo ad essere chiamato in questo modo tra i telefoni. Si tratta del primo iPhone, il quale oggi potrebbe valere anche 4000 € se dovesse trovarsi in una scatola mai aperta.