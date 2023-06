WindTre Di Più Unlimited 5G è l’offerta da non perdere se desideri navigare in rete senza pensieri. La tariffa è pensata appositamente per tutti quei clienti che necessitano di sfruttare il loro smartphone senza alcun limite: ecco, quindi, tutti i contenuti offerti dalla promozione, le spese da affrontare per il rinnovo e come richiederne l’attivazione.

Offerta WindTre Unlimited: ecco tutti i dettagli sull’offerta con Giga illimitati!

L’offerta WindTre Di Più Unlimited 5G prevede una spesa di rinnovo di 29,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Tutti i nuovi clienti WindTre possono richiedere l’offerta. L’attivazione può essere effettuata acquistando una nuova SIM, con o senza trasferimento del numero dal precedente operatore. In caso di attivazione online, il gestore provvederà automaticamente con la spedizione della SIM tramite corriere senza addebitare alcuna spesa extra.

I costi previsti e la spesa di rinnovo, invece, saranno addebitati automaticamente ogni mese dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti avranno la possibilità di selezionare la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’acquisto della SIM.

L’offerta Unlimited di WindTre prevede una spesa non indifferente ma include anche parecchi servizi extra, tra i quali Call center senza attese che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento senza dover affrontare alcun costo. I clienti interessanti all’acquisto di uno smartphone a rate, inoltre, possono abbinare alla tariffa uno dei numerosi dispositivi proposti da WindTre.