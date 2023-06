Netflix e le ultime serie cancellate

Netflix annuncia le serie cancellate che non vedranno un rinnovo di stagione, alcune di queste risalgono all’epoca della pandemia.

Ecco di seguito la lista delle serie Netflix che, dopo una prima conferma di rinnovo, sono state successivamente cancellate.

Netflix, chi non ha ricevuto il rinnovo

THE SOCIETY

Un gruppo di ragazzi di ritorno da una gita scolastica, scoprono di essere rimasti soli e che in tutto il paese non vi sono più adulti né altre persone all’infuori di loro.

Dopo una crisi generale decidono di instaurare un nuovo tipo di società con figure di potere e ad esse subordinate

Dopo solo una stagione, il rinnovo della serie era stato confermato nel 2019 ma poi è stata cancellata, lasciandoi fans con una moltitudine di domande senza risposta.

I’NOT OKEY WITH THIS

La serie racconta la vita dell’adolescente Sidney.

La ragazza dopo aver perso il padre per suicidio volontario, scopre di essere in possesso di poteri paranormali che non riesce a controllare.

Non era mai stato annunciato un rinnovo della serie, tuttavia, secondo alcune voci, essa era riuscita ad ottenere la conferma per una seconda stagione.

Fino a quando i ritardi causati dalla pandemia non ne hanno determinato la definitiva cancellazione.

QUEEN SONO

La serie racconta le vicende di una donna spia sudafricana, che si trova a dover portare a termine una pericolosa ed importante missione mentre cerca di gestire i suoi rapporti interpersonali.

Malgrado una prima comunicazione di rinnovo, Netflix ha informato i suoi fan di aver preso la decisione di cancellare la nuova stagione di Queen Solo.

Ha inoltre annunciato la promessa di continuare a collaborare con l’industria cinematografica sudafricana.

Al fine di realizzare progetti più efficaci ed interessanti.

INSIDE JOB

Si tratta di un’originale serie di animazione che racconta le vicende di una giovane scienziata e dei suoi colleghi, mentre cecercano di nascondere alle persone le numerose e segrete cospirazioni del mondo.

A fare il triste annuncio della cancellazione della serie è proprio il suo creatore, Shion Takeuchi.

Dopo una conferma di rinnovo del 2022, egli scrive su Twitter un post in cui, rivolgendosi ai suoi fans, parla della delusione circa la decisione di Netflix di cancellare il rinnovo della sua serie animata.

Continua affermando che avrebbe voluto vedere la crescita e la realizzazione dei suoi personaggi, personaggi a cui Takeuchi e i suoi fanno si erano particolarmente affezionati.