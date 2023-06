Netflix e gli ultimi ritorni di stagione

Netflix, ogni giorno, fornisce ai suoi utenti la lista aggiornata delle prossime uscite tra serie TV, film, cartoni, documentari e molto altro ancora.

Nel mese di Giugno saranno molte le serie che vedremo per l’ultima volta prima del loro definitiva addio

Netflix e l’addio ad alcune serie

Ecco la lista delle serie Netflix a cui diremo addio quest’anno.

MANIFEST

Dopo un viaggio in aereo abbastanza turbolento e dalla durata di un paio d’ore, i passeggeri e i dipendenti del volo Montego Air Flight 828, riescono finalmente ad atterrare per poi scoprire che, dalla loro partenza, sono in realtà trascorsi 5 anni, periodo durante il quale tutti i loro cari li avevano considerati dispersi per sempre.

Con un seguito davvero molto alto, la serie arriva su Netflix con la seconda parte della quarta ed ultima stagione il 2 Giugno 2023.

E sarà proprio questo 2 Giugno che Manifest saluterà i suoi fan definitivamente.

VALERIA

Si tratta di una serie spagnola che racconta la vita di Valeria, una scrittrice in crisi creativa che si trova a fare i conti con le problematiche relative alla propria vita economica personale e lavorativa.

Tutto questo mentre stringe rapporti sempre più stretti con le sue tre migliori amiche.

Gli ultimi attesi episodi della terza e forse ultimissima stagione della serie, verranno trasmesse sulla piattaforma Netflix rispettivamente Il 2 Giugno di quest’anno.

NON HO MAI

Anche le avventure dell’adolescente indiana Devi Vishwakumar sono giunte al termine.

Con con la quarta stagione che sarà possibile vedere su Netflix il 4 Giugno 2023, i fan potranno dare il loro definitivo addio alla cosiddetta “Devi la pazza“.

Tra amicizie stravaganti ed interessanti triangoli amorosi “Non ho mai” si presenta sicuramente come una delle serie più attese di quest’anno.