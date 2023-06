Microsoft: utenti corrono a comprare WinRAR in seguito a meme virale

Microsoft ha recentemente annunciato l’introduzione del supporto nativo ai file RAR in Windows 11, una mossa che ha sollevato interrogativi sul futuro di WinRAR, un popolare programma di terze parti utilizzato per gestire tali file. In risposta, i creatori del servizio hanno pubblicato un tweet virale che utilizza il noto meme “This is fine”, suggerendo una certa preoccupazione per la situazione.

WinRAR: che fine farà la piccola azienda?

Louise Cusworth, del team vendite di WinRAR, ha dichiarato che l’azienda si sente onorata della decisione di Microsoft, ma ha ammesso che c’è preoccupazione, dato che WinRAR è una piccola azienda e Microsoft è un gigante internazionale. Tuttavia, Cusworth ha suggerito che il supporto nativo di Windows 11 potrebbe concentrarsi solo sull’apertura dei file RAR, lasciando le funzionalità di compressione a programmi di terze parti come WinRAR.

Curiosamente, la risposta del web alla situazione è stata un aumento delle persone che acquistano WinRAR, mettendo fine alla fase di prova gratuita che è diventata un meme a sé stante. La risposta della comunità online è stata altrettanto interessante. L’acquisto di licenze WinRAR in risposta all’annuncio di Microsoft ha dimostrato come la lealtà degli utenti possa essere un fattore determinante nel successo di un software. Questo potrebbe trasformarsi in un segnale importante per altre piccole aziende che si trovano a competere con giganti del settore come Microsoft.