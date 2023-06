Siamo sicuri che l’intelligenza artificiale possa essere a tutti gli effetti solo ed esclusivamente una risorsa per il mondo? In realtà qualcuno avrebbe portato chi di dovere a riflettere, diffondendo una sorta di appello online. Si tratta del Center for AI Safety, organizzazione composta da 350 tra matematici, scienziati, ricercatori ed esperti in ambito IA senza scopo di lucro.

La frase che ha scaturito anche una sorta di allarmismo sarebbe quella che ha parlato addirittura di rischio di estinzione. Potrebbe portare addirittura a questo il veloce sviluppo di tutte le intelligenze artificiali con cui il mondo ha attualmente a che fare:

“Ridurre il rischio di estinzione rappresentato dalle IA dovrebbe essere una priorità globale insieme con la riduzione di altri rischi come le pandemie e la guerra nucleare“.

Questa è la frase emblematica con cui si è chiuso il documento rilasciato dall’organizzazione.

Intelligenza artificiale: il rischio di estinzione per il genere umano, il parere degli esperti

Sono stati tanti gli allarmi innescati proprio in merito all’intelligenza artificiale, con questo che è solo il quarto in ordine di tempo. A contattare il presidente del Center for AI Safety, è stato il prestigioso giornale New York Times, al quale Dan Hendrycks ha dichiarato:

“Abbiamo bisogno che sia diffusa la consapevolezza di quello che è in gioco, prima di avere proficue discussioni e che la scelta di limitare la lettera a una sola frase sarebbe utile per mostrare che i rischi sono abbastanza gravi da avere bisogno di proposte proporzionate”.

Certamente si tratterà di un appello che fungerà da apripista verso altre discussioni, le quali non tarderanno a manifestarsi.