Illusione ottica delle 7 meraviglie del Mondo, servono 2 minuti per risolverla

Le 7 meraviglie del mondo sono il desiderio di qualsiasi viaggiatore o appassionato di storia, ma questo è risaputo. Nelle ultime ore diversi utenti hanno avuto modo di venire a conoscenza di una nuova illusione ottica che sarebbe relativa proprio alle 7 meraviglie del mondo. Questa riuscirebbe a mettere a dura prova anche i più bravi nella risoluzione di questi piccoli rompicapi.

L’immagine è stata condivisa sul web dal celebre giornale britannico The Mirror, il quale ha proposto un’illusione ottica che a quanto pare solo il 25% delle persone sarebbe in grado di risolvere. Ovviamente si parla della risoluzione entro il tempo limite preposto. Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che non serve arrabbiarsi e fare troppo sul serio con questi passatempi, visto che l’obiettivo principale è divertirsi provando a stimolare la propria memoria.

Tornando però a quello che sarebbe il tempo limite, viene imposto su un massimo di 2 minuti.

La nuova illusione ottica basata sulle 7 meraviglie del mondo, ecco l’immagine

Cosa bisogna fare all’interno di questa immagine? L’illusione ottica di oggi è un modo per stimolare la propria memoria ma anche le proprie conoscenze geografiche. L’obiettivo principale sarà quello di individuare tutte le 7 località riconosciute come meraviglie del Mondo. Nel caso in cui non dovresti ricordare quali sono, ecco l’elenco: Grande muraglia cinese (Cina), Petra (Giordania), Colosseo (Italia), Machu Picchu (Perù), Chichén Itzá (Messico), Taj Mahal (India) e Cristo Redentore (Brasile).

Ora parte la gara, la quale magari potrebbe risultare simpatica se svolta in famiglia o con gli amici dopo una bella cena insieme.