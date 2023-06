Blink Outdoor: telecamera di sicurezza in sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di un sistema di sicurezza per la vostra abitazione o per il vostro ufficio oggi è il vostro giorno fortunato! Purtroppo al giorno d’oggi i tentativi di furto sono davvero alti, e questo sistema potrebbe rassicurarci un po’.

La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta il sistema Blink Outdoor, delle videocamere di sicurezza per esterni ed interni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Blink Outdoor in offerta su Amazon

Il bundle in offerta è formato da 4 Blink Outdoor Cameras, 1 Sync Module 2, e 1 Blink Mini Indoor Camera. Per chi non l’avesse mai sentita, Blink Outdoor è una telecamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi.

Dispone di una lunga durata della batteria, il produttore infatti assicura un funzionamento di due anni con solo due batterie AA, tra l’altro fornite insieme al bundle. Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia.

Potrete ricevere notifiche sul telefono quando la telecamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno. Inoltre è anche compatibile con Alexa e potete utilizzare la voce per monitorare la casa, tramite i dispositivi supportati. Arriviamo al sodo, tutto il pack è proposto su Amazon a soli 195.99 euro invece di 344.98 euro.