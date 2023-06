Bestway, piscina fuori terra in offerta su Amazon

L’estate è ormai alle porte ed il caldo inizia a farsi sentire. Cosa c’è di meglio di una bella piscina fresca da trovare in giardino al ritorno dal lavoro?!.

Oggi vogliamo parlarvi della piscina fuori terra Bestway in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon.

Piscina Bestway in offerta su Amazon

Si tratta di una piscina fuori terra, montabile e smontabile direttamente sul terreno e senza la necessità di effettuare manutenzioni e lavori impegnativi. Il modello di Steel Pro Max si assembla in 20 minuti e la stampa Prismatic Stone blu applicata al rivestimento interno dona un aspetto realistico che ricorda un vero e proprio fondale marino.

Per garantire una maggiore resistenza e stabilità, Bestway utilizza per l’intera struttura il DuraPlus, un materiale unico nel suo genere, antigraffio e resistente alle forature, ottenuto dall’unione di due strati in PVC e una rete in poliestere che lo rendono durevole e robusto. All’interno della confezione oltre alla struttura della piscina sono inclusi: pompa di filtraggio a cartuccia. Il diametro della piscina in offerta è di 305 cm per 76 cm di altezza.

Su Amazon è proposta a 116.99 euro invece di 159.95 euro, scontata del 27%. A 131.32 euro potrete acquistare il modello con incluso anche il tappeto base per la piscina. Visitate il link per maggiori dettagli.