Amazon ti ha scritto? Sei nei guai, controlla subito il tuo conto

Il mondo delle truffe è sempre aperto a nuove soluzioni anche quando sono stati trovati i modi giusti per arginarle. Dunque, è di fondamentale importanza tenere sempre alta l’attenzione, specialmente quando arrivano SMS o mail sospette. Questo è il caso degli SMS inviati a nome Amazon che, nelle ultime ore, stanno mietendo vittime su vittime.

Avvalersi di un grande brand a livello mondiale è un lasciapassare incredibile, tanto che moltissimi utenti stanno cadendo nella trappola che ha un nome preciso: “smishing” o “SMS smishing“. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è e come difendersi.

Truffa a nome Amazon: capirne il funzionamento per una difesa efficace

Migliaia di utenti stanno ricevendo sui loro smartphone dei messaggi totalmente fake dove gli si viene detto di poter guadagnare fino a 1.000 euro direttamente sul loro account di Amazon.

La truffa inizia con l’invio di un SMS con mittente “Reddito ext” e un messaggio all’interno di questo tipo: “Ti è stato assegnato un account Amazon: solo per pochi giorni! Investi a partire da 200 euro e guadagna fino a 1.00 euro al mese”.

Il messaggio volge al termine con un chiaro invito a cliccare sul link per avere più informazioni. Ovviamente, come abbiamo già scritto in altri articoli, si tratta di un puro raggiro che viene fatto con il sistema di smishing, molto simile al famoso phishing.

Infatti, se si clicca sul collegamento esterno, i malviventi riescono a prendere pieno controllo del proprio dispositivo, riuscendo a carpire in fretta tutti i nostri dati sensibili memorizzati sullo smartphone.

Dunque, possiamo dire facilmente addio a profili privati, conti correnti e soprattutto password personali. Gli account social andranno in pasto ai malviventi e i conti correnti verranno depauperati.

Una volta che conosciamo il funzionamento di queste truffe via messaggio, è facile capire come difendersi.