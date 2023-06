Amazon offre agli utenti la possibilità di risparmiare moltissimo sull’acquisto di uno dei prodotti più amati del momento, il Samsung Galaxy Watch5, uno smartwatch di altissima qualità, spesso bistrattato per il prezzo più alto di quanto tanti di noi sarebbero disposti a spendere.

Amazon è fuori di testa, ecco l’offerta

Il Samsung Galaxy Watch 5 è indubbiamente lo smarwatch più desiderato, tra quelli con sistema operativo Android, proprio perché è in grado di incarnare e rendere disponibili tutte le migliori funzionalità del momento. Il suo prezzo, tuttavia, è sempre stato troppo elevato per gli utenti, ecco allora che è arrivato il momento giusto per completare l’acquisto, data la possibilità di ottenerlo a soli 189 euro, approfittando della riduzione del 36% prevista direttamente su Amazon, in confronto ai 299 euro di listino.

La variante disponibile prevede un display da 40 millimetri di diametro, con cinturino realizzato in silicone, e tutte le funzionalità di base: monitoraggio benessere, fitness tracker, cardiofrequenzimetro, SPO2 e tantissime attività. Il colore attualmente in promozione è il Grafite (generalmente un grigio scuro, per intenderci), mentre a migliorare l’intera esperienza utente troviamo comunque una batteria che supporta la ricarica rapida, poiché può passare dallo 0 al 45% in soli 30 minuti di collegamento alla presa a muro, la protezione è comunque massima dato il display con cristallo di zaffiro che resistente 1,6 volte in più ai graffi.