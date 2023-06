Iliad è ancora l’operatore maggiormente preso di mira dai gestori telefonici italiani. Le sue offerte economiche hanno stravolto il mercato della telefonia nel nostro paese inducendo i protagonisti del settore a modificare i loro listini per tenere testa alla concorrenza. Negli ultimi anni, infatti, è diventato sempre più semplice e alla portata di tutti ottenere offerte telefoniche con altissime quantità di Giga di traffico dati. L’arrivo di Iliad ha segnato una svolta non indifferente e ancora oggi WindTre propone le sue tariffe più convenienti ai clienti che effettuano il trasferimento del numero dal gestore francese.

Le offerte WindTre GO, infatti, sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO, i quali hanno a disposizione ben quattro tariffe differenti e tra queste una straordinaria promozione con 150 GB a meno di 9,00 euro al mese.

WindTre GO 150 Flash + Digital: minuti, SMS e 150 GB a soli 8,99 euro al mese!

La WindTre GO 150 Flash + Digital è l’offerta che permette a tutti i nuovi clienti provenienti da ILIAD o MVNO di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo ammonta a soli 8,99 euro e ogni mese sarà automaticamente addebitato su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay.

I nuovi clienti possono ottenere l’offerta accedendo al sito ufficiale e acquistando una nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere gratuitamente. WindTre non richiede nessuna spesa iniziale e offre SIM e attivazione a costo zero. Ecco, dunque, gli operatori virtuali dai quali è possibile trasferire il numero per poter attivare l’offerta:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.