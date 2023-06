WhatsApp è sicuramente una delle app di messaggistica più conosciuta e utilizzata al mondo. Basti pensare che è presente in 180 Paesi e viene utilizzata da circa 1,2 miliardi di utenti!

Dal 2014 l’app verde è proprietà di Meta, l’impresa fondata da Mark Zuckerberg che controlla anche altri colossi dei social network come Facebook e Instagram.

Si parla di piattaforme visitate giornalmente da miliardi di utenti in tutto il mondo e che inoltre sono in continuo aggiornamento per migliorare costantemente l’esperienza dei vari utenti.

Questi costanti controlli possono portare saltuariamente a dei blocchi temporanei dei sistemi operativi creando dei malfunzionamenti delle app.

A chi non è crashato almeno una volta WhatsApp? O Instagram? O Facebook?

Per fortuna questi sono malfunzionamenti che coinvolgono tutti e che si risolvono spontaneamente dopo al massimo qualche ora. Ma se vi dicessi che ci sono dei bug che potrebbero non far funzionare la vostra app di WhatsApp?

Attenzione al link che crea un bug su WhatsApp

Negli ultimi giorni molti utenti hanno segnalato un bug per la versione Android di WhatsApp, anche quella Business, che manda in crash l’applicazione.

A quanto pare il difetto è riconducibile a un link che sta girando sull’app contenente il seguente URL: wa.me/settings.

Se si apre il link l’applicazione di WhatsaApp si chiude e smette di funzionare. A nulla servirà riaprire l’app più e più volto o di riscaricarla nel tentativo di resettare il sistema.

E allora come si può fare ad aggiustare il bug? Il procedimento è molto semplice e basterà accedere a WhatsApp tramite il web e cancellare il messaggio contenente il link. A quel punto la vostra applicazione tornerà perfettamente funzionante.