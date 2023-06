WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, ha recentemente riscontrato un bug che causa il crash dell’app su dispositivi Android. Questo è legato all’URL wa.me/settings, che dovrebbe idealmente reindirizzare l’utente alle impostazioni. Tuttavia, invece di portare alla pagina desiderata, l’app si chiude improvvisamente. Se si tenta di riaprire la chat in cui è stato inserito il link, l’app continua a bloccarsi. Questo problema riguarda sia la versione standard che quella Business.

Whatsapp: cosa sta succedendo esattamente all’app?

Questo non è il primo caso di un bug di questo tipo. Nel 2018, la digitazione di un carattere specifico in lingua telugu ha causato il crash dell’intero sistema operativo iOS 11 e della Springboard. Tuttavia, il problema attuale con l’URL wa.me/settings sembra essere limitato solo a WhatsApp e, per quanto si sa, solo su Android.

Per risolvere il problema e prevenire crash continui, il primo passo è evitare di aprire la chat in cui appare l’URL. Successivamente, si consiglia di accedere a WhatsApp Web e cancellare il messaggio contenente l’URL problematico. Questo dovrebbe impedire ulteriori crash dell’app. È probabile che Meta, la società proprietaria di WhatsApp, rilascerà un aggiornamento per risolvere definitivamente il dilemma.

È importante notare che, mentre questi passaggi dovrebbero risolvere la questione per la maggior parte degli utenti, potrebbero non funzionare per tutti. Se continui a riscontrare problemi con WhatsApp dopo aver seguito questi passaggi, potrebbe essere necessario contattare il supporto tecnico per ulteriore assistenza. Inoltre, è sempre una buona idea mantenere l’app aggiornata all’ultima versione disponibile per garantire la migliore esperienza possibile e proteggere la tua sicurezza online.