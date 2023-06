Unieuro è sempre pronta a fare la differenza nella rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di mettere in piedi una campagna promozionale veramente speciale, condita con prezzi decisamente più bassi del normale, e la possibilità di avere libero accesso agli sconti anche online.

Avete capito bene, tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati sul sito ufficiale, ottenendo anche la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta, richiedendo solamente il superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis, allora dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Unieuro, gli sconti non hanno più segreti

Con Unieuro non si scherza assolutamente, sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi inediti ed esclusivi, con le occasioni racchiuse direttamente in un SottoCosto pronto a lasciare gli utenti letteralmente a bocca aperta. I top di gamma, parlando ovviamente di smartphone, coinvolti nella campagna, non sono altro che il bellissimo Samsung Galaxy Z Flip4, il foldable di cui consigliamo sicuramente l’acquisto, proposto a 679 euro, oppure con 100 euro di più è possibile accedere al Samsung Galaxy S23, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 779 euro.

Non mancano chiaramente altri prodotti più economici, quali possono essere i vari TCL 40Se, Realme 10, Realme C33, Redmi Note 12, o anche Xiaomi 12, tutti acquistabili alle più classiche condizioni di vendita, che ricordiamo corrispondono alla garanzia di 24 mesi ed anche al no brand, ad un prezzo finale inferiore ai 500 euro. Le offerte non discusse nell’articolo possono essere visionate direttamente qui sotto.