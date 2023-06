Netflix, le 3 serie TV più viste ad oggi 3 giugno sono eccezionali

Grande attenzione è stata focalizzata dagli utenti intorno alle tante novità giunte su Netflix durante questo mese di giugno. Oltre a quelle che sono le nuove serie TV e i nuovi film, le persone hanno identificato tre produzioni davvero interessanti. Queste, che si trovano rispettivamente al primo, al secondo e al terzo posto della classifica delle serie TV, stanno entusiasmando davvero tutti.

Serie TV Netflix: queste in basso sono le più viste in assoluto, si trovano sul podio in classifica

Sta spopolando su Netflix durante gli ultimi giorni la serie TV Fubar che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger, il quale si ritrova all’interno di una produzione totalmente nuova. Sono 8 gli episodi in cui un padre e una figlia scopriranno di essere assoldati entrambi in maniera segreta alle dipendenze della CIA. Una missione sotto copertura diventerà improvvisamente una questione familiare alquanto scomoda. La serie TV in questione si trova al primo posto su Netflix.

Non è da meno la serie TV che si trova al secondo posto in classifica, la quale si chiama “Il Silenzio“. Quello che potrebbe sembrare il solito dramma TV spagnolo, diventa sempre più interessante. Sergio viene rilasciato dal carcere minorile sei anni dopo aver ucciso i genitori, diventando però improvvisamente oggetto delle indagini portate avanti da Ana in maniera segreta.

Al terzo posto ecco un’altra serie estremamente interessante. “La Regina Carlotta” tiene la sua posizione, essendo una storia di Bridgerton, altra serie molto amata.

E voi quale serie avete scelto da guardare in questo primo weekend del mese di giugno?