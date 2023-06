Multe Auto, avere questo oggetto a bordo ti costerà più di 1600 euro

Il Codice della Strada è un insieme di norme che ogni automobilista è tenuto a rispettare per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Tuttavia, ci sono alcune regole che potrebbero non essere ben note a tutti, e la violazione di queste può comportare pesanti sanzioni. Una di queste riguarda la collocazione dei carichi sulle vetture.

Multe Auto: fate attenzione al Codice della Strada

L’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che i carichi devono essere sistemati in modo da non ostacolare la visibilità del guidatore, né da alterare la stabilità o la traiettoria dell’auto. Inoltre, i carichi non devono coprire i fari, le targhe, le luci o qualsiasi altro dispositivo di controllo del veicolo. Questo include anche gli specchietti retrovisori e quelli laterali. Inoltre, il carico deve essere sistemato in modo da non compromettere la mobilità del guidatore, il quale deve avere piena libertà di movimento ed essere in grado di controllare il veicolo in modo sicuro e efficace. Un carico mal posizionato può limitare la mobilità del guidatore, aumentando il rischio di incidenti.

Se queste regole non vengono rispettate, il guidatore può essere soggetto a una multa che varia da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 euro. Se i limiti di sagoma vengono superati, la sanzione può arrivare fino a 1.682 euro.

È fondamentale per ogni automobilista conoscere e rispettare tutte le norme del Codice della Strada, non solo per evitare pesanti sanzioni, ma anche per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Ricordiamo che la guida comporta responsabilità e il rispetto delle regole è fondamentale per preservare la sicurezza di tutti.