Lidl sorprende tutta la popolazione italiana con il lancio di una nuova campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prodotti a prezzi sempre più bassi e scontati, gli utenti sono liberi di godere di un risparmio più unico che raro, anche recandosi presso il negozio più vicino a casa.

Uno dei pregi più grandi del volantino Lidl riguarda proprio la disponibilità sul territorio, ciò che lo rende speciale è la possibilità di accedere ai medesimi sconti, senza differenze legate alla provenienza da un paese piuttosto che l’altro. L’unico limite è legato all’acquisto online, ricordiamo infatti che non è possibile approfittare dell’e-ecommerce.

Lidl, che occasioni in questo volantino

La tecnologia è disponibile a prezzi veramente scontatissimi da Lidl, con la nuova campagna promozionale gli utenti possono spendere anche solamente 8,99 euro, per l’acquisto di un macinapepe elettrico, strumento fondamentale per riuscire ad avere la spezia sempre allo stato perfetto, oppure anche soli 9,99 euro, per mettere le mani su un tritatutto elettrico.

La spesa sale di circa 10 euro, raggiungendo i 19 euro, per l’acquisto di un frullatore ad immersione 3in1, senza dimenticarsi comunque di alcuni modelli leggermente più costosi: una gelatiera di Ariete a 39 euro, una macchina per il pane a 79 euro, ma anche una pentola a pressione a 69 euro e similari. Poco sotto trovate un estratto del volantino Lidl, che potete fruire liberamente nei negozi dell’azienda fino al termine della settimana corrente, salvo esaurimento delle scorte.