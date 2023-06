Nelle ultime ore, le misure contro gli utilizzatori della IPTV si stanno decisamente inasprendo. Come ben sapete, parliamo di un servizio che permette di guardare qualsiasi canale della pay-tv a un prezzo molto basso. Il Governo sta cercando di provare ad arginare la problematica partendo da chi la crea.

Tuttavia, possiamo dire senz’altro che parliamo di un periodo molto complicato per chi alimenta il mondo della IPTV. Infatti, il “pezzotto”, sta per imbattersi in un’azione senza precedenti da parte della FIOD e del Ministero Pubblico olandese, che potrebbe mettere fine alla pirateria digitale.

IPTV, maxi sequestro in corso: non ce n’è per nessuno

Ha fatto gran clamore la notizia dell’ultima ora che riguarda un’operazione della FIOD e del Ministero Pubblico olandese.

A quanto pare, le due autorità sono riuscite a fermare un fornitore illegale di IPTV che contava centinaia di migliaia di abbonati. Sono state fatte le perquisizioni in un edificio commerciale e in un’abitazione privata e ne sono seguiti quattro clamorosi arresti.

Questo servizio, che consentiva di poter usare la TV via internet, è stato chiuso in Olanda, e veniva venduto anche nei servizi di telefonia a soli 10 euro mensili. Infatti, tutti gli abbonati, con questa cifra irrisoria, potevano guardare servizi come Disney+, Netflix, Sky, DAZN , ecc.

Tuttavia, le autorità temono che i profitti siano stati riciclati su larga scala. Pertanto, le autorità stanno continuando con le indagini. La Fondazione Brein, che si occupa prettamente di difendere i diritti d’autore, ha definito l’operazione come la più grande mai condotta sulla pirateria digitale olandese.