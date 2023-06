ho. Mobile sfida Kena, le due migliori offerte a confronto fino a 200GB

ho. Mobile e Kena Mobile si sfidano ancora una volta. I due provider che si attengono rispettivamente alle reti di Vodafone e TIM hanno due offerte ottime a disposizione.

Se il primo dei due gestori opta per l’abbondanza dei contenuti, il secondo non si tira indietro ma si fonda sulla convenienza.

La promo migliore di ho. Mobile è quella da 200GB, costa solo 9,99 € al mese

Prendendo in considerazione ho. Mobile in quanto uno dei migliori gestori in assoluto, ecco che i riflettori si accendono sull’ultima offerta lanciata.

Aprendo il sito ufficiale del gestore, gli utenti potranno trovarla in bella mostra, lì in alto in pagina. Tale soluzione che consente ogni mese di avere il massimo, costa peraltro molto poco rispetto ai contenuti offerti dalla concorrenza. ho. Mobile infatti mette a disposizione un prezzo mensile di soli 9,99 €, il quale è compreso di alcuni vantaggi. Partendo da quelli che sono i contenuti interni, l’offerta vanta minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia. Per quanto riguarda la connessione al web, ci sono 200 giga in 4G+.

L’attivazione dell’offerta è gratuita per tutti così come la spedizione della scheda SIM direttamente a casa.

Kena Mobile risponde con la convenienza: la STAR costa solo 6,99 € e offre 130GB

Passando al rivale diretto che è Kena Mobile, l’offerta non è certo da meno. Gli utenti che sceglieranno di portare a casa la soluzione denominata STAR, potranno beneficiare di diversi vantaggi.

Il primo è quello in merito ai contenuti che si potranno avere a disposizione ogni mese. Kena Mobile con questa promo offre minuti ed SMS illimitati con 130GB in 4G+. Il prezzo è di 6,99 € al mese.