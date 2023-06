Euronics raccoglie nel suo ultimo volantino le migliori proposte del periodo, con la possibilità comunque di riuscire a mettere le mani su prodotti di altissimo livello, comprendenti anche gli smartphone di ultimissima generazione, tra cui spiccano i dispositivi di casa Samsung.

Un risparmio importante era da tanto tempo che lo stavamo aspettando da Euronics, e finalmente è arrivato. Il pregio più grande della promozione corrente è la sua disponibilità sul territorio, non risulta più essere limitata ad una ristretta cerchia di punti vendita, ma è facilmente fruibile sull’intera penisola, senza differenze particolari nei prezzi dei singoli dispositivi.

Euronics, offerte a non finire con il volantino di inizio mese

I prezzi disponibili da Euronics sono indubbiamente tra i migliori del periodo, gli utenti si ritrovano a poter acquistare alcuni dei top di gamma più richiesti, come ad esempio uno a scelta tra Samsung Galaxy S23+, disponibile all’acquisto a 1099 euro, passando anche per il Motorola Edge 40, in questo caso acquistabile dal pubblico a 529 euro.

Sempre restando fedeli al mercato della telefonia mobile, scorrendo la campagna promozionale si possono scovare anche altre ottime occasioni di acquisto, come Honor Magic5 Lite, Galaxy A23, Xiaomi Redmi 10C, Oppo Reno8T, Motorola Moto G32 e similari, tutti smartphone in promozione ad un prezzo che non va oltre i 500 euro.

Gli utenti che sceglieranno di acquistare, ad ogni modo, devono comunque sapere essere disponibili sempre no brand e con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi.