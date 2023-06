La tecnologia dietro ChatGPT ha un potenziale nascosto quasi infinito, ha detto Linxi “Jim” Fan, un ricercatore di intelligenza artificiale presso il produttore di chip Nvidia, che ha lavorato con alcuni colleghi per escogitare un modo per impostare il potente modello di linguaggio GPT-4, i “cervelli” dietro ChatGPT.

Il team di Nvidia, che comprendeva Anima Anandkumar, direttore dell’apprendimento automatico dell’azienda e professore al Caltech, ha creato un bot per Minecraft chiamato Voyager che utilizza GPT-4 per risolvere i problemi all’interno del gioco. Il modello linguistico genera obiettivi che aiutano l’agente a esplorare il gioco e un codice che migliora l’abilità del bot nel gioco nel tempo.

Voyager non gioca come una persona, ma può leggere direttamente lo stato del gioco tramite un’API. Potrebbe vedere una canna da pesca nel suo inventario e un fiume nelle vicinanze, ad esempio, e utilizzare GPT-4 per suggerire l’obiettivo di pescare per acquisire esperienza. Utilizzerà quindi questo obiettivo per fare in modo che GPT-4 generi il codice necessario affinché il personaggio lo raggiunga.

Una vera e propria rivoluzione anche nel gaming

La parte più innovativa del progetto è il codice generato da GPT-4 che aggiunge comportamenti a Voyager. Se il codice inizialmente suggerito non funziona perfettamente, Voyager proverà a perfezionarlo utilizzando messaggi di errore, feedback dal gioco e una descrizione del codice generato da GPT-4.

Nel corso del tempo, Voyager ha costruito una libreria per imparare a creare cose sempre più complesse ed esplorare più parti del gioco. Un grafico creato dai ricercatori mostra quanto sia capace rispetto ad altri giocatori. Voyager ottiene più di tre volte più oggett esplora più del doppio e crea strumenti 15 volte più rapidamente rispetto agli altri.