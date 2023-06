Capsule Lavazza a Modo Mio in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon ogni giorno propone migliaia di prodotti in offerta e noi, cerchiamo alcuni di questi per riproporli ai nostri lettori.

Oggi vogliamo parlarvi delle capsule per la macchina del caffè Lavazza a Modo Mio, molto utilizzata in Italia insieme alla concorrente Nespresso. Le capsule sono in offerta su Amazon.

Lavazza a Modo Mio: capsule in offerta su Amazon

La piattaforma di Seattle sta proponendo le capsule Lavazza a Modo Mio “Crema e Gusto”. Il pacco offerta contiene ben 256 capsule, suddivise in 16 confezioni da 16 capsule ciascuna. La miscela Crema e Gusto è posizionata ad un livello di intensità 12/13 con note di Cioccolato e Frutta Secca, Arabica e Robusta. La tostatura è media.

Il pacco scorta viene venduto al prezzo di 54.89 euro invece di 64.99 euro con uno sconto che permette di risparmiare ben 10.01 euro. Queste capsule sono compatibili con la macchina A Modo Mio Jolie, che garantisce una preparazione ottimale del caffè. La macchina è dotata di un pratico poggia tazza rimovibile, che ti permette di utilizzare tazze di diverse dimensioni.

Un altro vantaggio della Lavazza A Modo Mio Jolie è la facilità di manutenzione. I suoi componenti sono facilmente lavabili, garantendo una pulizia semplice e veloce. Potrai mantenere la tua macchina per caffè sempre pulita e pronta a offrirti un espresso perfetto. Insomma, se possedete la macchina in questione e siete alla ricerca di capsule in offerta seguite questo link.