Android, il malware sul Play Store che ruba dati

Il web nasconde spesso insidie che possono essere prese sotto gamba dagli utenti, i quali agiscono credendo che tali peripezie non possano mai capitare a loro. In realtà il pericolo è dietro l’angolo, come dimostrano diverse situazioni al limite che si sono manifestate negli ultimi tempi soprattutto per il sistema operativo Android.

La minaccia dei malware ad esempio è probabilmente la più pericolosa in assoluto, oltre che la più ricorrente.

Risulta infatti una consuetudine trovarsi ad avere a che fare con questa determinata tipologia di virus, la quale talvolta può cogliere di sorpresa anche le realtà più preparate. Android ad esempio si sta ritrovando ad ospitare, suo malgrado, un nuovo malware in questi giorni, il quale sarebbe balzato agli onori della cronaca.

Ricordiamo a tutti i nostri utenti di non perdersi le migliori offerte Amazon, le quali sono contenute all’interno dei nostri tre canali Telegram. Qui potrete entrare in maniera gratuita, ottenendo tutti i giorni gli avvisi in merito ai prezzi più bassi da parte del colosso e-commerce.

Android, il nuovo malware conosciuto come Daam che ruba dati agli utenti

Daam, il malware in questione, è una botnet. Si tratta di una rete infetta di dispositivi che vengono utilizzati da remoto per attaccare altri dispositivi diffondendo virus di vario genere.

Il pericolo sarebbe quello di far finire chiamate, foto, dati, cronologia e molto altro nelle mani dei truffatori. Il tutto si verificherebbe solo per coloro che andrebbero a scaricare l’applicazione Psiphon, all’interno della quale è stato piazzato proprio il malware.