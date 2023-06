Amazon Prime Day 2023 sta finalmente arrivano, l’evento di offerte più atteso dell’anno farà la propria comparsa a breve, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una miriade di prezzi bassi e di sconti assolutamente da non perdere. Ma quando di preciso? proviamo a dare una risposta al quesito.

Il Prime Day, dal primo anno di lancio, è sempre caduto nel mese di Luglio, generalmente nel corso della seconda settimana, per questo motivo di base avremmo pensato di vederlo l’11 ed il 12 luglio 2023, con tantissime disponibilità di offerte, applicate sulle innumerevoli categorie merceologiche del catalogo Amazon, ed accessibili solamente dai clienti con un abbonamento Amazon Prime attivo. Gli ultimi anni, tuttavia, hanno aperto le porte ad una nuova ipotesi.

Amazon Prime day 2023, quando cadrà ufficialmente?

Tutto è cambiato, come molte altre cose, con l’avvento del covid, infatti a partire dal 2021, Amazon ha iniziato ad anticipare il Prime Day al mese di Giugno, aprendo così le porte alla possibilità di vederlo prima (se considerate che comunque si potrebbe avere anche un Prime Day autunnale, come lo scorso anno).

Partendo da tutte queste considerazioni, le date più probabili sono il 20-21 giugno. Ci teniamo a sottolineare che sono tutte considerazioni fini a sè stesse, basate esclusivamente sulle esperienze pregresse, al momento attuale Amazon non ha confermato assolutamente nulla, in genere annuncia l’evento circa 2 settimane prima, per questo motivo a breve avremo una risposta definitiva in merito all’effettivo lancio dell’evento stesso.