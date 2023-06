1Mobile, nuovo catalogo di offerte extra convenienti

Siamo da poco entrati nel mese di giugno 2023 e ora i vari operatori telefonici italiani stanno rinnovando il proprio portafoglio di offerte. L’operatore telefonico virtuale 1Mobile, in particolare, ha aggiornato la sua proposta, eliminando alcune offerte e proponendone di nuove. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile aggiornato il suo catalogo di offerte mobile per il mese di giugno

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di modificare il suo catalogo di offerte di rete mobile. Nello specifico, l’operatore ha deciso di togliere alcune sue offerte per far spazio a delle nuove proposte. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore ha deciso di non rendere disponibili le offerte mobile denominate 1Mobile Start 2Plus, 1Mobile Power XPlus, 1Mobile Special XPlus e Giga 200 Limited Edition.

Al loro posto, sono comunque disponibili altre offerte. Per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori, in particolare, è disponibile l’offerta mobile denominata 1Mobile Super 80. Quest’ultima include ogni mese fino ad 80 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 80 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 6,99 euro al mese, mentre il primo mese ha un costo di 5 euro.

L’operatore sta poi proponendo altre offerte attivabili da tutti i nuovi clienti. C’è ad esempio l’offerta 1Mobile Smart Reward che ha un costo di 5,99 euro al mese. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti, 50 GB di traffico dati e 40 SMS verso tutti i numeri. Il traffico dati passerà poi a ben 60 GB, ma solo dopo che l’offerta si sarà rinnovata per tre volte.