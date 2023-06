WindTre è solito aggiornare il suo listino offerte con l’arrivo dell’estate ma ad oggi non è stata apportata alcuna modifica alle offerte operator attack. Anche nel mese di giugno, dunque, i clienti Iliad e MVNO avranno la possibilità di richiedere il trasferimento del numero e attivare una delle quattro incredibili offerte disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre: tutte le offerte di giugno per i clienti Iliad e MVNO!

Il pacchetto di offerte WindTre GO rimane invariato anche questo mese e anche questo mese rimane prerogativa dei clienti provenienti da Iliad e MVNO.

L’offerta più economica è la WindTre GO 50 Star + Digital con Easy Pay, disponibile a soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati per la navigazione

Allo stesso costo è possibile ottenere anche la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che prevede:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, invece, è disponibile a un costo di 8,99 euro al mese e offre:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Infine, la WindTre GO 100 Special + Digital, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

L’attivazione delle offerte WindTre GO può essere effettuata online con acquisto della nuova SIM e spedizione gratuita tramite corriere. Come già accennato soltanto i clienti che effettuano il trasferimento del numero hanno la possibilità di ottenere le tariffe. Ecco, dunque, la lista di operatori dai quali è possibile procedere con la portabilità per ottenere le offerte GO:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.