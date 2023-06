Unieuro è letteralmente inarrestabile, data la sua grandissima capacità di riuscire a mettere a disposizione di tutti gli utenti alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, promettendo in cambio un risparmio più unico che raro.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, sono effettuabili dovunque si voglia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. I prezzi sono comprensivi della solita garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire ogni difetto di fabbrica, ed anche della variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Unieuro, oggi sono gratis tantissimi sconti

Il SottoCosto di Unieuro sta per terminare, avete ancora qualche giorno a disposizione per approfittare degli ottimi prezzi bassi lanciati dal rivenditore di elettronica, riuscendo così ad acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione. Puntando direttamente l’occhio verso la fascia alta della telefonia mobile, possiamo trovare Samsung Galaxy S23 a soli 779 euro, oppure anche il buonissimo Galaxy Z Flip4, un top di gamma a tutti gli effetti, acquistabile dal pubblico con un esborso finale di 679 euro.

Nel mezzo sono disponibili tanti altri prodotti scontati, come ad esempio Samsung Galaxy S22, in vendita a 499 euro, oppure anche Galaxy A14, Oppo A94, Honor X8a, Redmi 9C, Realme C33, TCL 40Se, Realme 10 e similari. Coloro che invece vorranno puntare verso un modello di casa Apple, potranno decidere di acquistare Apple iPhone 14, il top assoluto, al prezzo finale di oggi pari a soli 829 euro. Tutte le altre offerte sono disponibili qui sotto.