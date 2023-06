Spusu 70, offerta imperdibile ancora disponibile

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha già dalla sua parte un repertorio di offerte molto convenienti. Per tutti coloro che non avessero fatto in tempo ad attivare l’offerta mobile denominata Spusu 70 c’è una sorpresa. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di continuare a rendere disponibile questa offerta per tutto il mese di giugno 2023.

Spusu 70, l’operatore ha deciso di rendere disponibile l’offerta per tutto il mese di giugno

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare una delle sue offerte di rete mobile molto apprezzate tra gli utenti. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta denominata Spusu 70. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione soltanto fino a pochi giorni fa.

Tuttavia, in queste ore ha decido di renderla ancora disponibile per un po’ di tempo. In particolare, gli utenti interessati potranno attivarla ancora per tutto il mese di giugno 2023. Spusu 70 è una delle offerte più interessanti dell’operatore per diversi motivi.

Nello specifico, questa offerta include ogni mese 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+ con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. L’offerta include poi 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e alcune destinazioni straniere e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di appena 5,98 euro al mese.

Una delle cose più interessanti, però, è che gli utenti possono accumulare ogni mese i GB non utilizzati e questi andranno a sommarsi a quelli già presenti nell’offerta. Il limite massimo con cui gli utenti possono accumulare traffico dati extra è di 140 GB.