Se hai questa vecchia banconota americana da collezione, puoi venderla per migliaia di euro

Un esperto di numismatica australiano ha rivelato come capire se le banconote americane da 50 dollari vecchio stile valgono davvero una piccola fortuna. E lo fa sottolineando piccoli dettagli che potrebbero farti guadagnare sicuramente qualche decina di migliaia di euro (o dollari, dipende dove ti trovi in questo momento).

L’esperto di History of Money ha pubblicato un video su TikTok, mostrando ai suoi fan come identificare una delle rare banconote da 50 dollari.

David Jobson è il direttore di Town Hall Coins and Collectables ed è venuto da The Morning Show per mostrare come un certo numero di banconote, inclusa una versione del 2018 della banconota da 50 dollari che include un errore di stampa, e potrebbe valere migliaia di euro.

Ecco cosa controllare

Jobson ha spiegato che le banconote più rare e preziose sono le vecchie banconote australiane. Alcuni dettagli che possono far salire alle stelle il valore di questi pezzi rari è da imputare ad un numero. Tra i segni a cui prestare attenzione infatti, bisogna trovare una combinazione specifica di firme e lettere all’inizio del numero di serie della banconota.

Al collezionista giusto, la banconota potrebbe essere venduta tra i 70 e i 2500 dollari.

Per quanto riguarda invece i codici da controllare per le banconote da 50 dollari:

Controllare il numero di serie che inizia con AA14 o JC14.

o Ma oltre a questo, a sinistra di David Unaipon si trovano delle firme, una combinazione della firma di Stevens e Parkinson ne aumenta il valore.

Queste regole si applicano solo alle vecchie banconote da 50 dollari e non a quelle nuove con la fascia chiara al centro.