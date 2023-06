Un nuovo ritiro ha coinvolto prodotti alimentari freschi, la nostra rubrica quotidiana si aggiorna con un altro nome illustre, con il solito consiglio di evitarne caldamente il consumo, proprio per evitare problematiche ulteriori o peggiori, di quelle raccontate nell’articolo.

I prodotti ritirati coinvolti quest’oggi sono commercializzati da Igor Srl, una ditta con sede a Novara, più precisamente parliamo di Gorgonzola DOP Dolce Lettere d’Italia, i lotti 10427002 e 10427001, ma anche di Gorgonzola DOP Dolce Malga Paradiso, il lotto 10427001. Con le stesse motivazioni, è stato anche richiamata la pancetta salata di Salumificio Bonalumi, prodotta il 27 Marzo a Mozzo, in provincia di Bergamo.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete avere le offerte Amazon in esclusiva gratis ed anche i prezzi più bassi del momento.

Prodotti ritirati, ecco le motivazioni ufficiali

Secondo quanto trapelato dal sito del Ministero della Salute, entrambi i prodotti sono stati ritirati a causa della possibile contaminazione da Listeria, un batterio molto pericoloso che potrebbe portare a gravissime conseguenze nell’individuo. Se avete acquistato uno dei suddetti prodotti, dovete restituirlo immediatamente al punto vendita in cui avete completato l’ordine, che provvederà a fornirvi un buono sconto da utilizzare in un secondo momento, di pare valore della merce acquistata.

Nel caso in cui, al contrario, abbiate già consumato il prodotto, non preoccupatevi e tenetevi controllati per verificare se notate cambiamenti particolari nel vostro stato di salute. Se così fosse, recatevi il prima possibile dal medico di famiglia, raccontando anche della consumazione dei prodotti effettivamente ritirati dal mercato, così che ne possa essere informato a sua volta.