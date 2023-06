Prima Guerra Mondiale, le invenzioni nate inaspettatamente durante il conflitto

La Prima Guerra Mondiale, uno dei periodi più tragici della storia, ha paradossalmente portato alla luce una serie di invenzioni che hanno cambiato il corso della vita quotidiana. Queste innovazioni, nate in un contesto di necessità e urgenza, sono diventate parte integrante della nostra esistenza.

Prima Guerra Mondiale: quando la necessità si trasforma in fantasia

Gli assorbenti, ad esempio, sono nati quando Ernst Mahler e James Kimberly della Kimberly-Clark hanno scoperto un materiale più assorbente ed economico del cotone, il Cellucotton. Inizialmente utilizzato negli ospedali militari, le infermiere hanno iniziato a usarlo come assorbente, dando origine ai primi assorbenti, i Kotex. Un’altra invenzione della Kimberly-Clark sono stati i Kleenex. Stirando i fogli di Cellucotton, Bert Fourness ha creato dei fazzoletti resistenti e morbidi, ideali per l’uso quotidiano.

Le bustine del tè, l’orologio da polso e la radio sugli aerei sono altre invenzioni che hanno avuto origine o diffusione durante la guerra. Le prime citate sono state ideate per facilitare la preparazione del tè sul fronte, mentre il secondo è diventato popolare tra i soldati che avevano bisogno di un modo rapido e pratico per controllare l’ora. La radio sugli aerei è stata invece introdotta dall’esercito inglese, il quale è riuscito a ridurre le interferenze prodotte dal rumore dei motori.

Ma non finisce qui. Anche le zip, o cerniere lampo, sono nate durante la guerra e inizialmente utilizzate per le uniformi e gli stivali dell’esercito americano. L’acciaio inossidabile è stato scoperto da Harry Brearley, che ha notato che l’acciaio con aggiunta di cromo non arrugginiva. L’ora legale è stata adottata dal governo tedesco durante la guerra per risparmiare il carbone. Le salsicce vegane hanno avuto origine in Germania a causa della scarsità di carne, mentre le lampade abbronzanti sono approdate per la prima volta al fine di trattare il rachitismo nei bambini.

Queste invenzioni, nate in un periodo di conflitto, hanno avuto un impatto duraturo sulla nostra vita quotidiana, dimostrando come la necessità possa spesso essere la madre dell’invenzione.