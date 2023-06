Netflix, tante le novità in arrivo per questo mese

Siamo da poco entrati nel mese di giugno 2023 e il colosso dello streaming Netflix ha comunicato i nuovi titoli in arrivo sulla sua piattaforma. Anche questo mese, entreranno titoli di rilievo e soprattutto molto attesi dagli utenti. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Netflix, ecco tutti i nuovi titoli che arriveranno sulla piattaforma a giugno 2023

Il mese di giugno è appena arrivato e gli utenti rimasti su Netflix attendono con ansia l’arrivo di nuovi titoli. Come già accennato in apertura, il colosso dello streaming ha da poco comunicato quali saranno le new entry per questo mese. Si tratta di titoli molto attesi. C’è ad esempio l’arrivo della quarta ed ultima stagione della nota serie tv Non ho mai.. vi elenchiamo qui di seguito i titoli in arrivo sulla piattaforma a giugno 2023.

Serie tv in arrivo su Netflix a giugno 2023

I TRE GIORNI DOPO LA FINE 1 giugno

BARRACUDA QUEENS 5 giugno

ARNOLD 7 giugno

NON HO MAI… S4 8 giugno

TOUR DE FRANCE: SULLA SCIA DEI CAMPIONI 8 giugno

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO 9 giugno

IL NOSTRO PIANETA II 14 giugno

BLACK MIRROR 6

SKULL ISLAND 22 giugno

THE WITCHER 3 29 giugno

Film in arrivo su Netflix a giugno 2023

YOU DO YOU 9 giugno

A BEAUTIFUL LLIFE 1 giugno

TYLER RAKE 2 16 giugno

BLACK CLOVER: LA SPADA DELL’IMPERATORE MAGICO 16 giugno

DALLA MIA FINESTRA: AL DI LÀ DEL MARE 23 giugno

INUMBER NUMBER: L’ORO DI JOHANNESBURG 23 giugno

IL MORSO DEL CONIGLIO 28 giugno

ELDORADO – IL NIGHTCLUB ODIATO DAI NAZISTI

NIMONA 30 giugno

Insomma, si tratta di tanti nuovi titoli davvero interessanti e a cui potranno accedere tutti gli abbonati alla piattaforma.