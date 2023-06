Marte, arriva la prima diretta su YouTube: ecco come vederla

Dopo anni di misteri legati alla sua superficie e a tutti gli aspetti di cui si è discusso, sembra che Marte sia pronto ad entrare ufficialmente nella storia. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Spaziale Europea, sarebbe infatti tempo di osservare la prima diretta trasmessa dal Pianeta Rosso.

L’occasione sarà davvero unica soprattutto per gli appassionati, i quali potranno vedere oggi alle 19:00 ora italiana, Marte dallo schermo del loro smartphone, della TV o dal PC. L’iniziativa arriva in occasione del 20º anniversario della sonda Mars Express. L’ESA si occuperà di condividere le immagini sfruttando la Visual Monitoring Camera posizionata proprio sulla sonda.

Ora di certo sarete curiosissimi; dove sarò possibile seguire la diretta da Marte? Semplice: sul canale YouTube dell’ESA. Il collegamento è proprio questo qui.

Marte in diretta su YouTube per la prima volta, l’evento è storico

Nonostante tutti confidino nei grandi mezzi a disposizione dell’ESA, ci potrebbero essere dei piccoli imprevisti. La missione è infatti in corso ormai da vent’anni e questo potrebbe vedere l’equipaggiamento non in ottime condizioni. Queste le parole di James Godfrey dell’ESA:

“Questa è una vecchia videocamera, pensata originariamente per scopi ingegneristici, ad una distanza di quasi tre milioni di chilometri dalla Terra – quest’operazione non è mai stata tentata prima e non siamo sicuri al 100% che funzionerà”.

La discrepanza in termini di diretta sarà notevole: ci sarà infatti una differenza di circa 18 minuti, con le immagini che dunque non risulteranno realmente in diretta. Questo a causa della velocità che impiega la luce a raggiungerci. E voi vi collegherete per assistere a quest’evento storico?