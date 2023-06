Grave truffa in America, società di telemarketing vendeva sconti fasulli per assicurazioni

La Federal Trade Commission sta inviando dei rimborsi per un totale di oltre 557.000 dollari ai consumatori che hanno pagato denaro a GDP Network, una società di telemarketing con sede in Florida che ha promesso riduzioni dei tassi di interesse per le carte di credito e che regolarmente non è riuscita a mantenere.

La FTC sta inviando assegni a 611 consumatori. I destinatari devono incassare i loro assegni entro 90 giorni. Per questo motivo, la Commissione non richiede mai alle persone di pagare denaro o fornire informazioni sul conto per ottenere un rimborso.

La FTC e lo Stato della Florida hanno fatto causa a GDP Network e ai suoi proprietari nel luglio 2020, sostenendo di aver addebitato ai consumatori fino a 3.995 dollari per i loro servizi di alleggerimento del debito, affermando di essere affiliati alle principali società di carte di credito e di poter far risparmiare ai consumatori migliaia di dollari garantendo tassi di interesse ridotti.

In effetti, secondo la causa, i consumatori raramente, se non mai, hanno visto alcun beneficio dai presunti servizi dell’azienda e alla fine sono rimasti con più debiti che crediti.

Gli operatori della truffa hanno accettato gli accordi stipulati dal tribunale nel novembre 2021 che li hanno banditi definitivamente dal mercato, inoltre hanno richiesto loro di cedere i beni.

Nel 2022, le azioni della Commissione hanno portato a rimborsi per oltre 392 milioni di dollari ai consumatori in tutto il paese. Ma non è la prima volta che lo stato si ritrova a dover pagare gli errori di società che pensano di poter truffare la legge.