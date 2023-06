Oggi da Expert sono state attivate vere e proprie offerte segrete che permettono di ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, riuscendo così ad avere libero accesso a prodotti altrimenti impossibili da acquistare, per un periodo di tempo estremamente limitato.

I prezzi del volantino Expert risultano essere attivi praticamente ovunque in Italia, senza vincoli o differenze particolari, almeno per quanto riguarda la dislocazione territoriale, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter accedere alle medesime offerte a prescindere dalla regione di appartenenza. In parallelo dovete comunque ricordare che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, prestando però attenzione all’eventuale pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, questi sono gli sconti da cogliere al volo

Grande SottoCosto attivato da Expert sull’intero territorio italiano, i prezzi sono molto buoni, anche se dovete prestare attenzione, poiché le scorte risultano essere estremamente limitate. I prodotti effettivamente in promozione sono tantissimi e molto vari tra di loro, spiccano soluzioni del calibro di Apple iPhone 14, acquistabile dal pubblico a soli 799 euro, per poi scendere verso modelli decisamente più economici ed alla portata di tutti.

Rientrando ad esempio nei 500 euro di spesa, ecco arrivare Xiaomi Redmi Note 11 a 199 euro, passando anche per la versione Pro 4G a 269 euro, oppure un nuovissimo Samsung Galaxy A54, il cui prezzo si aggira attorno ai 399 euro. La campagna promozionale è arricchita anche con SottoPrezzo molto interessanti, in scadenza però il 7 giugno, contro il 3 giugno del SottoCosto.