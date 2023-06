Compressore portatile di Xiaomi a 39 euro con codice sconto su Amazon

Tutti ricorderanno il periodo di boom di quel compressore portatile che improvvisamente scomparì da Amazon perché esaurito. Il Mijia di Xiaomi è finalmente ritornato e soprattutto con un prezzo molto più basso del solito.

Amazon: il compressore portatile di Xiaomi torna con un prezzo eccezionale, ecco il codice sconto

Coloro che stavano aspettando da tempo che ritornasse, ora potranno essere felici. Il compressore portatile Mijia di Xiaomi è di nuovo su Amazon.

Le sue caratteristiche sono eccezionali visto che comprende anche una lampada LED e un piccolo schermo in grado di fornire le principali informazioni. Ci sono inoltre 2000 mAh di batteria.

Il prezzo finale arriva a 39,59 € grazie al seguente codice sconto: LZ5A9Z9R. Per acquistarlo adesso bisognerà solamente aggiungerlo al vostro carrello di Amazon.