Gli scienziati hanno scoperto un modo per immagazzinare l’energia solare nelle rocce e convertire il calore in elettricità. Il risultato sono delle batterie che rivoluzionerebbero il mercato.

Utilizzando un approccio chiamato energia solare concentrata, un team di ricercatori della Tanzania ha scoperto che alcuni graniti e pietre ollare potrebbero immagazzinare il calore solare. Il tutto ad una densità sufficientemente elevata da fungere da forma primitiva di batteria. Lo stoccaggio di energia termica è stato pubblicizzato come un modo a basso costo per immagazzinare e raccogliere energia dal sole, anche quando non c’è.

Un anno fa, scienziati da Svezia e Cina hanno escogitato un modo per immagazzinare l’energia solare utilizzando un chip ultrasottile, che funge da generatore termoelettrico. Il sistema innovativo potrebbe tecnicamente essere integrato nell’elettronica, tuttavia rimane troppo costoso da implementare su larga scala. Al contrario, i campioni di granito e pietra ollare offrono un metodo a basso costo e facilmente disponibile per immagazzinare l’energia solare, secondo i ricercatori.

Rocce che trasformano l’energia solare in batterie, i risultati del primo studio

La roccia cattura e raccoglie l’energia termica solare fino a 600 °C, che viene poi utilizzata per far bollire il liquido in vapore che alimenta una turbina del generatore per produrre elettricità. I risultati sono stati mostrati in uno studio pubblicato dall’American Chemical Society. Altri sistemi di accumulo di energia termica si sono focalizzati su sale e acqua. I ricercatori dell’Università di tecnologia di Eindhoven l’anno scorso hanno svelato una batteria che, secondo loro, potrebbe funzionare su larga scala. Invece di catturare il calore dal sole, il sistema raccoglie invece il calore residuo delle strutture industriali.

“Sebbene il potenziale sia elevato, abbiamo anche visto molte tecnologie potenzialmente efficienti che non ce l’hanno fatta”. “Quindi terremo i piedi per terra e faremo un passo alla volta.” Questo quanto dichiarato dalla società.